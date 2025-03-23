24 TV'ye konuk olan uzmanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin Star Gazetesi Yazarı Avukat Cüneyd Altıparmak, "Terörden tutuklanmadı diye kayyum atanmaz" biçiminde bir yargıya ulaşmamız mümkün değil. Bu konu eksik biliniyor. Tutuklanırsa muhakkak atanır, tutuklanmazsa durum idari olarak değerlendirilir ve atana bilir" dedi.

Belediye kanunun 45. maddesinin açık olduğunu dile getiren Altıparmak, "Tutuklama hali dışındaki ceza soruşturmasında takdiri tamamen idareye bırakıyor. Ama tutuklanma olduğu zaman artık bu konuyla ilgili "takdir yetkisi kullanamazsın görevlendirme yapmak zorundasın" diyor. Teorik olarak kayyum atanmaz bir yargısına ulaşamayız" ifadelerini kullandı.

"CHP AÇISINDAN ÇOK UTANÇ VERİCİ"

"700 bin insanın önüne geçerek Türkiye'nin en iyi üniversitesine, tamamen karanlık yöntemlerle geçmiş birinden bahsediyoruz. Bu diploma durup dururken iptal edilmedi" diyen Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, "Cumhuriyet tarihi içerisinde eşine, benzerine rastlanmamış çok büyük bir yolsuzluk. Bu CHP açısından çok utanç verici" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YOLSUZLUK OPERASYONU

İBB soruşturmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu olduğunu ifade eden Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, "Bugüne kadar siyasilerin, milletvekillerinin hırsızlık yaptığına şahit olduk. Ama klasörlerin arabalarla taşındığı bir dosyayı hayatımda ilk defa görüyorum" dedi.

"SEVK YAZILARINDA KANITLI BİRÇOK ŞEY GÖRÜLÜYOR"

Başsavcılığın sevk yazılarına işaret eden Yeni Yüzyıl Üni. Rektörü Prof. Yaşar Hacısalihoğlu, "Özellikle terör soruşturması kapsamında savcılığın sevk yazılarında kanıtlı birçok şey görülüyor. Savcılık oldukça titiz çalışmış" dedi.

"TERÖR SUÇUNDAN DA BİR TUTUKLAMA GELİRSE HİÇ ŞAŞIRMAYALIM"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise, "Terör meselesinde de bir değişiklik olabilir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonunda bir karar çıkabileceğini düşünüyorum. Terör suçundan da bir tutuklama gelirse hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.