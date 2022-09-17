İmamoğlu'ndan adaylık hamlesi! Canlı yayında 'Net bilgi' denilerek paylaşıldı

Ülke TV'de yayınlanan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Gazeteci Zafer Şahin ve AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın katılımıyla gerçekleşen Akşam Baskısı'nda 6'lı masadaki adaylık tartışmaları ele alındı.

Gazeteci Zafer Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak kulis bilgisini paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK HAMLESİ!

'Net bir bilgi' diyerek kulis bilgisi paylaşan Zafer Şahin, 'Kemal Bey masadaki ortakları değil. Partisini de ikna etmekte zorluk çekiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu, çok net bir kulis bilgisi. Eğer Kemal Bey 6'lı masadan ortak aday olarak çıkarsa itiraz etmeyeceğini yakın çevresine söylediği ve destekleyeceğini ama Kemal Bey o masadan aday olarak çıkmazsa, muhalefetin adayı olmak için tüm gücüyle sahaya çıkacağını ilan etmiş durumda. Ve bunun hazırlığını yapıyor.' ifadelerini kullandı.

ADAY OLAMAZSA CHP GENEL BAŞKANLIĞINI HEDEFLİYOR

Sözlerinin devamında Şahin, 'İmamoğlu'nun da önü tıkanmış görünüyor. Bir daha İBB adayı yapılmayacağına dair çeşitli bilgiler var. O da cumhurbaşkanı adayı olmasa bile CHP genel başkanlığını hedefliyor.' açıklamasını yaptı.