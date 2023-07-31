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Politika

İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! İşte yeni toplantıya katılan o isimler

Seçimlerden büyük hezimetle ayrılan CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken, Barış Yarkadaş çok önemli bir iddiada bulundu. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde sürpriz bir 'değişim' yemeği organize ettiğini iddia eden Yarkadaş, yemeğe katılan isimleri de tek tek açıkladı.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! İşte yeni toplantıya katılan o isimler
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Barış Yarkadaş, katıldığı bir canlı yayında İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yarkadaş, İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yemekte bir araya geldiğini açıkladı.

İsimleri tek tek açıklayan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. Kafenin ismi de bende var. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor.

ÖNDER SAV DA KATILACAK

Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım.

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