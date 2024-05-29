İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdan hançerledi' çıkışına kızdıracak cevap

Geçtiğimiz yıl 28 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde aldığı yenilgi sonrası CHP'de değişim rüzgarları başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayınladığı videoda, "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz" sözleriyle önderlik ettiği ayaklanmanın ardından değişim hareketi harlanmış ve partinin başına Özgür Özel geçmişti.

Söz konusu olaylara ilişkin ise CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk kez açıklama geldi.

Geride kalan gün KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yılın kasım ayında sarf ettiği, "Sırtımdan hançerlendim." ifadesine atıfta bulunarak, "Ben boşuna sırtımdan hançerlendim demiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Özel ve İmamoğlu'na yaylım ateşi

İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NUN 'SIRTIMDAN HANÇERLEDİ' SÖZLERİNE CEVAP VERDİ: MUHATAP ALACAĞIM TARİF DEĞİL

İmamoğlu, eski CHP liderinin sözlerine TV100 canlı yayınında, "'Hançerlendim' ifadesi muhatap alacağım bir tarif değil" diyerek cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU TELEFONLARINA ÇIKMAMIŞ



İmamoğlu, kurultaydan sonra 'Kılıçdaroğlu'nu ısrarla aradığını' fakat telefonlarına çıkmadığını da söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini de söyleyen İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda telefon aramalarına yanıt aldığını belirtti.