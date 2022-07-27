İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8776
  • EURO
    18,1556
  • ALTIN
    988.513
  • BIST100
    2537.12
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İmamoğlu'ndan yalan üstüne yalan! Göz göre göre inkar etti
Politika

İmamoğlu'ndan yalan üstüne yalan! Göz göre göre inkar etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla pes dedirtti. İBB'nin 75 bin öğrenciye ilk defa burs verdiğini söyleyen İmamoğlu, dağıttığı test kitaplarında resmi olmasına rağmen bu durumu da inkar etti.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında soruları cevaplandırdı.

İmamoğlu, programda yaptığı açıklamalarla yalan üstüne yalan söyledi.

ÖNCEDEN BUNLAR YOKTU DİYEREK YALAN SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra öğrencilere burs verilmesi geleneği başladı.1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verildi. CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetti. Önceden bunlar yoktu diyerek verilen bursları yok sayan, ve CHP'nin Danıştay başvurusunu unutan İmamoğlu, "75 bin öğrenciye 4500 TL karşılıksız burs veriyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programda gençlere yönelik yaptığı projelerden bahsederken bir yalana daha imza attı. Liseye ve Üniversiteye hazırlanan gençler için, 100 bine yakın test kitabı dağıttıklarını söyleyen İmamoğlu, test kitaplarınıza fotoğrafınızı koydunuz mu? sorusuna, 'Hayır, koymadık işte' dedi. Halbuki dağıtılan test kitaplarında Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin olduğu net bir şekilde görüldü.

BİR YALAN DA SÜT KONUSUNDA

İmamoğlu çocuklara "200 bin çocuğa süt dağıttık' dedi oysaki bu yalan bilgi yine algıydı. Gerçek ise Resmi İBB Denetim komisyon Raporuna göre süt dağıtılan çocuk sayısı 67 bin 671 dağıtıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.