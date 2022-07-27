İmamoğlu'ndan yalan üstüne yalan! Göz göre göre inkar etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında soruları cevaplandırdı.

İmamoğlu, programda yaptığı açıklamalarla yalan üstüne yalan söyledi.

ÖNCEDEN BUNLAR YOKTU DİYEREK YALAN SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra öğrencilere burs verilmesi geleneği başladı.1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verildi. CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetti. Önceden bunlar yoktu diyerek verilen bursları yok sayan, ve CHP'nin Danıştay başvurusunu unutan İmamoğlu, "75 bin öğrenciye 4500 TL karşılıksız burs veriyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programda gençlere yönelik yaptığı projelerden bahsederken bir yalana daha imza attı. Liseye ve Üniversiteye hazırlanan gençler için, 100 bine yakın test kitabı dağıttıklarını söyleyen İmamoğlu, test kitaplarınıza fotoğrafınızı koydunuz mu? sorusuna, 'Hayır, koymadık işte' dedi. Halbuki dağıtılan test kitaplarında Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin olduğu net bir şekilde görüldü.

BİR YALAN DA SÜT KONUSUNDA

İmamoğlu çocuklara "200 bin çocuğa süt dağıttık' dedi oysaki bu yalan bilgi yine algıydı. Gerçek ise Resmi İBB Denetim komisyon Raporuna göre süt dağıtılan çocuk sayısı 67 bin 671 dağıtıldı.