Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemede yapılacak ön seçim öncesi parti içi krizi derinleştiren bir açıklamada bulundu.

CHP'deki ön seçime karşı çıkan ve katılmayacağını duyuran Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim toplantısına katılmayan Yavaş'a toplantıya neden katılmadığıyla ilgili soruya, özel bir nedeni olmadığını belirterek "Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" cevabını verdi.

Yavaş'ın hamlesi CHP'deki gerilimi iyiden iyiye tırmandırırken Yavaş'ın cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı tartışmalarını gündeme taşıdı.