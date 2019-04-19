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İmamoğlu'nun belediyenin veri tabanını kopyalattığı doğrulandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla kopyalandığı belediyeden yapılan açıklamayla kabul edildi. İBB’den yapılan açıklamayla veri tabanının kopyalandığı haberleri doğrulanmış oldu.

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“Bilgilerin kurum dışına çıkması mümkün değildir” denilen açıklamada yapılan işlemin arşiv amaçlı gerçekleştirildiği belirtilirken varolan arşivin neden kopyalandığına ilişkin bir detay verilmedi.
 
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
 
"İlgili yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir.
 
Bütün iş ve işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; ilgi yazı ile görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye müfettişlerinin başkanlığında yapılacak olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında mevcut yetkilendirilmiş bulunan kişilerin nezaretinde gerçekleştirilecektir."

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