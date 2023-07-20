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Politika

İmamoğlu'nun ''gizli'' toplantısını kimin sızdırdığı belli oldu: Bunu yapmamaları lazımdı

Kılıçdaroğlu'nu devirmek için “değişim” sloganıyla isyan eden Ekrem İmamoğlu, partinin önde gelen isimleriyle “darbe” amaçlı “gizli” bir toplantı gerçekleştirdi. Gündeme bomba gibi düşen o görüşmeye katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğini açıkladı. Günaydın'ın 'Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı' dediği öğrenildi. Ayrıca Pazar günü gerçekleştirilecek PM toplantısında İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yüz yüze gelmesi bekleniyor.

20 Temmuz 2023 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun ''gizli'' toplantısını kimin sızdırdığı belli oldu: Bunu yapmamaları lazımdı
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bozguna uğrayan CHP'de "değişim" talebinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırıldı. Bu gelişme, CHP'de kazanın kaynamasına neden oldu. İmamoğlu, o toplantı için "gizli değildi" derken, CHP sözcüsü Faik Öztrak ise "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız" dedi.

İmamoğlu ve CHP'li kurmaylar arasındaki toplantının sızdırılmasıyla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, toplantıya katılan Gökhan Günaydın ile yaptığı görüşmeyi tv100'de anlattı.

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Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır, "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi, 'Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı' dedi" diye konuştu. Hacır, görüntülerde yer alan 'Katılımcı' rumuzlu kişinin ise kim olduğunun bilinmediğini söyledi.

"GEL BAKALIM EKREM!"

Zoom üzerinden değişim toplantılarına başlayan İmamoğlu'nun ve CHP'li isimlerin görüntüleri partiyi iyice karıştırdı. Bu kapsamda CHP'den konuya ilişkin farklı açıklamalar gelirken CHP Parti Meclisi parti genel merkezindeki pazar günü toplanma kararı aldı. Toplantıda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüz yüze gelmesi bekleniyor.

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