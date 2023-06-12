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Politika

İmamoğlu'nun ‘Haliç' algısına cevap: Kirletmesin yeter

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Haliç'i biz temizledik' algısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Eroğlu paylaşımında, 'Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı. Kirletmesin yeter.' ifadelerini kullandı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun ‘Haliç' algısına cevap: Kirletmesin yeter
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık" ifadelerini kullandı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, söz konusu paylaşım sonrası İmamoğlu'na cevap verdi.

Eroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"HALİÇ'İ LAĞIM ÇUKURU OLARAK TESLİM ALDIK"

"1994'te Haliç'i lağım çukuru olarak teslim aldık. İstanbul'un atık suyunun %95'i Haliç'e ve boğaza akmaktaydı. Hiçbir canlı yaşamazdı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey ve Güney Haliç projesini tamamladık. İBB, 5 milyon m3 çamuru temizledi."

"KİRLETMESİN YETER"

Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Haliç ile Metropolis birincilik ödülünü kazandığını söyleyen Eroğlu, "Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı. Kirletmesin yeter." dedi.

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