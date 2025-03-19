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Politika

'İmamoğlu'nun ilaçları verilmiyor' yalanı çöktü: İddiaları başsavcılık çürüttü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 'terör ve örgütlü suçlar' soruşturmalarında gözaltına alınanların doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı ve ilaçlarının verilmediği iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi.” iddiası doğru değildir.' açıklamasında bulundu.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
'İmamoğlu'nun ilaçları verilmiyor' yalanı çöktü: İddiaları başsavcılık çürüttü
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şüphelilerin ilaçlarını gözaltındayken de kullandıkları belirtilerek, "Bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır." denildi.

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Konu hakkında DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi." iddiası doğru değildir.

Bahse konu sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyenince doktor hasta özeline riayet edilerek yapılmıştır.

Bununla birlikte gözaltında bulunanların kullanmakta olduğu rutin ilaçlar şahıslara emniyet birimlerince verilmektedir.

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