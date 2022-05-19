İmamoğlu'nun Karadeniz fiyaskosu koltuğundan etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine yönelik tepkilerin ardından tartışmaların odağındaki isim olan İBB Sözcüsü Murat Ongun görevinden alındı. İmamoğlu "İBB Sözcülüğü" biriminin de kaldırıldığını açıkladı. İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor" derken, Murat Ongun da Twitter'daki kişisel bilgiler kısmında 'İBB Sözcüsü' ifadesini sildi.

ZİNCİRLEME KAZALAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu'nun adaylık yarışında öne geçmek için yaptığı Karadeniz turu yaşanan zincirleme iletişim kazaları ile fiyaskoya döndü. Gezideki bazı gazetecilere tepki gösterilmesinin ardından Ongun "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" açıklaması yaptı. İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri krizi tırmandırdı.

SKANDALLARIN SÖZCÜSÜ OLDU

Son olarak Karadeniz turuyla ilgili tartışmaların odağında olan Murat Ongun görevi boyunca birçok skandala imza attı.

FAZİLET DURAĞI YALANI: Koronavirüs salgını sürerken, 29 Mart 2020 sabahı, Kağıthane'deki duraktan kasıtlı olarak otobüse bir anda 47 yolcu bindiğini iddia etmiş, olay kamuoyuna 'Fazilet Durağı' tartışması şeklinde yansımıştı.

KAR ESARETİNDE TATİL: İstanbul'da kar esareti yaşanırken Murat Ongun, İsviçre'de çıktığı tatille gündem olmuştu. Ongun, kar esareti sırasında şikayetlerini dile getiren vatandaşları sıcak evlerinde oturup trollük yapmakla suçlamıştı.

25 MİLYONLUK EV: Ongun, Beylikdüzü'nde 3 milyon TL değerindeki bir adet konutu, eşi tarafından alınan 300 bin lira değerinde otomobili olduğunu beyan etti. İnceleme sonucunda Ongun ve eşinin Ulus Lotus Evleri Sitesi'nde 25 milyonluk daire sahibi olduğu ortaya çıktı.

FAZLADAN HUZUR HAKKI: İncelemelerde Murat Ongun'a, yönetim kurulu başkanı olduğu İBB'ye bağlı İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nce fazladan huzur hakkı ödendiği de ortaya çıktı. Ongun'a fazladan 146 bin 461 lira huzur hakkı ödendi.