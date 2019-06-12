İmamoğlu’nun yalan stratejisi
CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘maskesi’ düştü. Seçim kampanyasını sevgi ve hoşgörü dili üzerine kuran İmamoğlu’nun zamanla ‘yalan’ dili inşa ettiği anlaşıldı. İmamoğlu’nun yalana başvurmasının bir seçim stratejisi olduğu ortaya çıktı. Algı operasyonu yürüten CHP adayı bu sayede kendisinin mağdur olduğu mesajını veriyor.
- HABER MERKEZİ
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim stratejisini sistematik bir şekilde ‘yalan’ beyan üzerine kurdu. Gerçekleri çarpıtarak algı operasyonu yapan İmamoğlu, ön almak için ise sürekli ‘Ben böyle duyum aldım’ bahanesinin arkasına sığındı. Seçimi kazanmak için ‘her yol mubah’ anlayışıyla hareket eden CHP adayının diğer bir stratejisi ise hem PPK ile siyasi uzantısı HDP’yi hem İP, SP ve FETÖ’yü küstürmeden, her kesimin desteğini almak üzerine kurgulandı. İmamoğlu ayrıca 31 Mart sonrası eş başkan gibi davranan ve toplumun inanç değerlerine düşman CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile saha çalışmasında görüntü vermekten de kaçındı. Bu stratejinin asıl amacının CHP’nin toplumdan tepki çeken imajından sıyrılmak için parti kimliğini çok fazla ön planda tutmamaya özen göstermek olduğu kaydediliyor.
PEŞ PEŞE SIRALADI
31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından usulsüzlük ve şaibelerle 18 gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan CHP’li İmamoğlu, YSK’nın ‘yeniden seçim’ kararı almasının ardından tekrar periyodik yalanlara sarıldı. 16 milyon İstanbullunun hakkını gasp ederek başkanlık koltuğunu işgal etmek isteyen İmamoğlu, istediğini elde edemeyince ‘hakkım yenildi’ imajı çizerek algı peşinde koşmaya başladı. Katıldığı televizyon programlarında pervasızca yalanlarına devam eden CHP adayının yalanları ise her geçen gün tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bile bile söylediği o yalanlar zinciri ise şöyle.
SORULAR İSTENMEDİ
CHP’li İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın İsmail Küçükkaya’dan soruları istediğini söyledi. Ancak Yıldırım, sosyal medyadan “Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir” sözleriyle bu iddiayı yalanladı. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da canlı yayında böyle bir şey olmadığını söyledi.
RÖPORTAJ ORTAYA ÇIKTI
Yunanistan’ın Ethnos gazetesinin “İstanbul’u fetheden Yunanlı: Ekrem İmamoğlu” başlıklı manşetiyle ilgili soru üzerine “Uydurma bir internet sitesi. Araştırsaydınız keşke” dedi. Ancak Yunanistan’ın en büyük gazetelerinden Ethnos’a İmamoğlu’nun röportaj verdiği ortaya çıktı.
3 BİN 700 OY YALANI
İmamoğlu seçim gecesi Binali Yıldırım’ın “3 bin 700 oyla kazandım” dediğini ileri sürdü. Yıldırım, “Ben rakam vermedim. Ne söylediğimi biliyorum” diye karşılık verdi. Yıldırım’ın konuşmasında da böyle bir ifade yok.
KAMERAMANLAR ATILMADI
CHP adayı, CNN Türk’te katıldığı programda çekim yapan 4 kameramanın işine son verildiğini iddia etti. CNN Türk ise “Kameramanlar görevlerinin başında” açıklamasıyla bu iddiayı yalanladı.
ANTRİKOT KURGUSU
İmamoğlu, İBB’deki ilk gününde kurgu görüntüyle ‘antrikot’ yalanına sarıldı. Çay ocağında yemekhaneymiş gibi bir havayla giren İmamoğlu’nun menüde hangi yemek olduğunu sorması üzerine çaycı “Personele musakka, size antrikot” dedi. Ancak İBB’nin tüm binalarında Recep Tayyip Erdoğan’ın o koltuğa oturduğu 27 Mart 1994’ten beri başkan ve personel aynı yemeği yiyor.
ŞEHİTLERİ DE ALET ETTİ
İmamoğlu, 29 Nisan’da şehit itfaiye onbaşı Taner Çebi’yi anma törenlerine katıldığına ilişkin haberin İBB’nin sitesinden kaldırıldığını öne sürdü. Ancak 29 Nisan saat 13.57’de siteye girilen haber, İmamoğlu’nun tören fotoğraflarıyla birlikte aynen duruyor.
YSK SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ
Habertürk televizyonunda İmamoğlu’na, seçim gecesi söylediği “YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum” sözleri hatırlatıldı. İmamoğlu, yayın kaydı olduğu halde “Hayır” diyerek bu sözlerini de inkar etti.
TRT’YE İFTİRA ATTI
İmamoğlu NTV’de katıldığı canlı yayında, TRT’yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti. Karadeniz’e yaptığı geziyi hatırlatan CHP adayı “Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz’i gezdi, sadece VİP olayı, tek haber” dedi. Bu iddianın da kısa sürede yalan olduğu ortaya çıktı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, TRT Haber’in İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine ilişkin yapılan haberi ve görüntüleri Twitter’dan paylaştı.
AMA GOOGLE’A SORDUK!
“Google’a Ekrem İmamoğlu yazıldığında AK Parti’nin reklamı çıkıyor” iddiası da yalan çıktı. Google’da söz konusu arama yapılınca böyle bir sonuç çıkmıyor.
ÇAYCIYI KOVDULAR
CHP adayı “Bana çay getirdi diye İBB personelini Sultanbeyli’ye sürdüler” dedi. Beyaz Masa resmi Twitter hesabından bu iddiaya “CHP adayının dün katıldığı bir yayında “Bana çay getirdi diye İBB personelini Sultanbeyli’ye sürdüler’ şeklindeki iddiası tamamen asılsızdır. 18 gün boyunca Beylikdüzü Belediyesi’ndeki personeli olan Coşkun Dilli kendisine hizmet etmiştir” cevabını verdi.
‘İTİRAZ ETMEDİM’ DEDİ
AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın “Bütün oyların yeniden sayılmasını CHP itirazlarla engelledi” sözüyle ilgili İmamoğlu’na, CNN Türk’te ‘Niye engellediniz’ sorusu soruldu. İmamoğlu “Biz itiraz etmedik” dedi. Oysa CHP, İBB oylarının sayımını durdurmak için iki kez il seçim kuruluna başvurdu.
ATATÜRK’Ü DE KULLANDI
CHP adayı, İBB’deki makam odasına astığı Atatürk tablosunun belediye yönetimi tarafından kaldırıldığını iddia etti. Tablonun İmamoğlu’nun özel kalem müdür yardımcısı Kubilay Bayrak ve basın danışmanı Murat Ongun’un asistanı Burcu Ciner tarafından götürüldüğü ortaya çıktı.
‘ANLADINIZ SİZ ONU’ TEVZİRATI
CHP adayı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun “CHP’nin adayı nereli? Trabzonlu. Anladınız siz onu” dediğini iddia etti. Göksu’nun “Anladınız siz onu” diye bir cümlesinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca İmamoğlu bu sözle kendisine ‘Pontus’ dendiği iddiasıyla mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştı.
Valiye ‘it’ dedi ama arkasında duramadı
Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde zorla içeriye girmeye çalışmasıyla yaşanan olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik “Bu Vali itlik yapmıştır” şeklindeki skandal sözler için CHP’li İmamoğlu ‘basitlik’ dedim diyerek yine yalan söyledi. Çünkü hem İmamoğlu’nun valiye yönelik hakaretleri cep telefonları kameralarına hem de FOX TV’nin o esnada açık olan profesyonel kamera kayıtlarına yansımıştı. Öyle ki İmamoğlu’nun arkadaşı FOX spikeri Fatih Portakal’dan CHP’li İmamoğlu’nun o görüntülerine tepki gelmişti.
Kara propagandayı İBB çalışanları protesto etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Saraçhane’deki belediye binası önünde isim vermeden kendilerini itham eden CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun iddialarına karşı miting düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları son günlerde çıkan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı. İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesi önünde toplanan çalışanlar adına açıklamayı yapan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz “Bir dünya markası olan İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir. Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktadır” dedi.
ORGANİZE YIPRATMA
Kazanasmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir. Günlerdir kaynağı belirsiz, dayanaksız, tek bir hedefe yönelik, sadece iftiradan ibaret olan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır. Bu art niyetle üretilen haber ile İBB’nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesinde yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır.
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