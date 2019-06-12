İmamoğlu’nun yalan stratejisi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim stratejisini sistematik bir şekilde ‘yalan’ beyan üzerine kurdu. Gerçekleri çarpıtarak algı operasyonu yapan İmamoğlu, ön almak için ise sürekli ‘Ben böyle duyum aldım’ bahanesinin arkasına sığındı. Seçimi kazanmak için ‘her yol mubah’ anlayışıyla hareket eden CHP adayının diğer bir stratejisi ise hem PPK ile siyasi uzantısı HDP’yi hem İP, SP ve FETÖ’yü küstürmeden, her kesimin desteğini almak üzerine kurgulandı. İmamoğlu ayrıca 31 Mart sonrası eş başkan gibi davranan ve toplumun inanç değerlerine düşman CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile saha çalışmasında görüntü vermekten de kaçındı. Bu stratejinin asıl amacının CHP’nin toplumdan tepki çeken imajından sıyrılmak için parti kimliğini çok fazla ön planda tutmamaya özen göstermek olduğu kaydediliyor.

PEŞ PEŞE SIRALADI

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından usulsüzlük ve şaibelerle 18 gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan CHP’li İmamoğlu, YSK’nın ‘yeniden seçim’ kararı almasının ardından tekrar periyodik yalanlara sarıldı. 16 milyon İstanbullunun hakkını gasp ederek başkanlık koltuğunu işgal etmek isteyen İmamoğlu, istediğini elde edemeyince ‘hakkım yenildi’ imajı çizerek algı peşinde koşmaya başladı. Katıldığı televizyon programlarında pervasızca yalanlarına devam eden CHP adayının yalanları ise her geçen gün tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bile bile söylediği o yalanlar zinciri ise şöyle.