  • “İmamoğlusuz CHP” hazırlığı! Bu kez hançer Özgür Özel'in elinde
Politika

“İmamoğlusuz CHP” hazırlığı! Bu kez hançer Özgür Özel'in elinde

Israrla 'seçim' talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefet partileriyle görüşme trafiğini sürdürüyor. Ancak talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından net bir şekilde reddedildi. Özel'in bir yandan 'seçim' talep ederken diğer yandan da Ekrem İmamoğlu'nu yerle yeksan ettiği söylemleri kamuoyunun dikkatini çekti. Bu kapsamda Özel 'Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, bir metrekare toprağı varsa bu ülkenin cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir' diyerek, CHP'de İmamoğlusuz yeni bir dönemin sinyalini verdi. CHP'de yaşanan son gelişmeler ise akıllara eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirerek “bu kez hançer Özel'in elinde” yorumları yapıldı.

Oğuz Polatbilek 9 Nisan 2026 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
“İmamoğlusuz CHP” hazırlığı! Bu kez hançer Özgür Özel'in elinde
Hükümetin tüm kapıları kapatmasına rağmen CHP'de erken seçim çalışmaları sürerken, Özel'in bu süreçte sarf ettiği açıklamalar büyük ses getirdi.

Özel'in ifadeleri İmamoğlu'nun sırtına altından kalkamayacağı yükler bindirirken CHP lideri aynı zamanda, kamuoyunun "unuttuklarını" kendisi hatırlatma ihtiyacı hissetmiş oldu.

NİHAİ AMACI "İMAMOĞLU'SUZ CHP"

Özel, katıldığı her toplantıda "kendi adaylığı ve liderliği" üzerinden mesajlar verdiği farklı kesimler tarafından dile getiriliyor. Partinin ağır topları ve milletvekilleri artık bu gerçeğe göre pozisyon alıyor.

CHP kulislerinden alınan bilgilere göre milletvekilleri bir sonraki dönem için hazırlık yapmaya başladı. Bu kapsamda "Özel'e daha yakın hava estirme" gayretleri var.

Hatta Gökhan Günaydın'ın bile yeni düzene göre manevralar yaptığı konuşuluyor. Ancak Özel'in Günaydın'a her ne olursa olsun "kesin ve kati bir şekilde güvenmediği" de vurgulanıyor.

Hatırlanacağı üzere Özel'in Bülent Arınç ile görüşmesi sırasında CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın odadan çıkartılması da gündem olmuştu.

"DEVRAN DÖNÜYOR" ENDİŞESİ

Silivri'deki davaya ilgisizliğin bir nedeni de işte bu. CHP kaynaklarının verdiği bilgilere göre artık kimse net olarak İmamoğlu safında görünmek istemiyor. Gelenler de "bir şekilde devran dönerse" mantığıyla Silivri'de olduklarına dair bir kare fotoğraf çekip gidiyor.

Ez cümle belli ki Kılıçdaroğlu'nun sırtına saplanan hançer artık Özgür Özel'in elinde. Hedefte ise bu kez İmamoğlu var.

YARGI ÇEVRELERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Yargı çevreleriyle dava üzerine görüşen 24 TV Editörü Oğuz Polatbilek, bu doğrultuda önemli cevaplar aldı. Bu kapsamda CHP medyasının "İmamoğlu psikolojik üstünlüğü ele aldı" propagandası yaymaya çalıştığı dile getirildi.

Bu konuda yargı çevreleri, "yargılama bizim açımızdan sağlıklı ve olması gerektiği gibi ilerliyor" bilgisini paylaştı.

Yargının psikolojik üstünlüğü ele geçirme gibi bir gayretinin olmadığı ifade edilirken, hatta aynı çevreler, İmamoğlu'nun sözünün kesilmesine, hâkimiyetin elinden gitmesine tahammülü olmadığını, duruşmanın ilk celselerinde bu durumu sürdürmek için yoğun çaba sarf ettiğini ancak bu amaca fırsat verilmediğini de eklediler.

"YARGILANAN SAVUNMA MAKAMI DEĞİL"

Duruşmalarda dikkati çeken isimlerden biri de İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'dı. Söz alan neredeyse her avukatın Mehmet Pehlivan üzerinden "savunma yargılanıyor" söylemini yinelediği dikkatlerden kaçmadı.

"Bizim savunmayla bir derdimiz yok" diyerek bu durumun da gerçeği yansıtmadığını belirten yargı çevreleri, Pehlivan'ın sanıklara yönelik "baskı ve yönlendirme" nedeniyle tutuklu olduğunu hatırlattı.

PAYLAŞIMLAR TEK MERKEZDEN Mİ YÖNETİLİYOR?

Dikkati çeken bir başka konu ise sosyal medyada sanıkların beyanlarına yönelik paylaşımlar oldu. Yapılan paylaşımlarda sanıkların suçlamalara cevap vermek yerine siyasi söylemlere sarıldığı diyaloglar öne çıkarılıyor.

Savunma anında duruşma salonunda bulunmayan muhabirlerin bile "salondaymış gibi" anlık paylaşımlar yapması dikkat çekti. Üstelik yapılan paylaşımlarda bırakın harf hatalarını, noktalama hatasının bile olmaması şüpheyi daha da kuvvetlendirdi.

