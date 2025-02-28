İmralı'nın çağrısı dünya basınında gündem oldu: Başkan Erdoğan'ın önemli siyasi başarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk kıvılcımı ateşlediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam destek verdiği "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gelişmeler yaşanıyor.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne kendini lağvetme çağrısı yaptı. Teröristbaşı Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mektupta, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın feshedilmesi çağrısı dış basında büyük yankı uyandırdı.

CNN gelişmeyi "Öcalan takipçilerini silahsızlanmaya çağırıyor ve potansiyel olarak Türkiye ile elli yıllık bir ayaklanmayı sona erdiriyor" sözleriyle manşete taşıdı. CNN haberinde "Türkiye'de barış umutları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle alevlendi." İfadelerini kullandı.

ABD'li The New York Times, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını, "PKK'nın lideri Abdullah Öcalan silah bırakma çağrısı yaptı" sözleriyle manşete taşıdı. NYT, haberinde bu çağrının sonuçlarına yönelik şu ifadeleri kullandı: PKK'nın silah bırakması, Türkiye'nin en uzun süredir devam eden iç güvenlik tehdidinin çözülmesi anlamına gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından önemli bir siyasi başarıya işaret edecektir.

ABD'li Financial Times, tarihi gelişmeyi, "Bu çağrı Türkiye'nin yirmi yıldan uzun süredir lideri olan Erdoğan için büyük bir siyasi başarıyı işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

ABD'li Washington Post, "Öcalan PKK'ya silahsızlanma ve dağılma çağrısı yaptı" ifadeleriyle manşete taşıdığı haberinde, Türkiye'de 40 yıldır devam eden kanlı çatışmaların sona ermesinin önünü açabileceğini belirtti.

Al Jazeera haberinde "Öcalan'ın tarihi bir adım atarak PKK'dan 'silah bırakmasını' ve örgütü feshetmesini istediği bildirildi." sözlerine yer verdi. Haberde, silahsızlanma çağrısının hayata tamamen geçmesi halinde bunun "Orta Doğu'da gerçekleşen en dönüştürücü olaylardan biri" olacağının altı çizildi.

İsrail merkezli Times of Israel gazetesi, "PKK kurucusu örgüte silahsızlanma ve Türkiye ile çatışmayı sonlandırma çağrısında bulundu" başlıklı haberinde "PKK'nın Öcalan'ın çağrısına uyarsa, Irak'taki PKK militanları ve Suriye'deki PKK bağlantılı grupların da aynı şeyi yapması muhtemel" yorumuna yer verdi.

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