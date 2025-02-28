AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Gazze halkına en kalbi sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz

* 28 Şubat'ın bütün karanlığını yırtıp atan ve bu büyük demokrasi mücadelesini veren Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz. 28 Şubat süreciyle ilgili büyük mücadele verildi. Milletin değerlerine saygısızlık edenler tarihin çöplüğüne gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi mücadelemizin önderi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla karanlık 28 Şubat dönemi geride kaldı.

Yasaklarla, baskılarla yıllar içerisinde haksızlıklarla oluşturulmuş, Kürt sorunu ile başörtüsü sorunu Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ile çözülmüştür.

İmralı'nın silah bırakma çağrısı

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005'teki konuşması tarihidir. Artık "terörsüz Türkiye" hedefine ulaşma zamanıdır. Terör örgütünün silah bırakması, feshedilmesi esastır. Hangi adla olursa olsun bütün unsurlar kendini feshetmeli. Irak ve Suriye'deki bütün unsurlar tasfiye edilmeli.

* Devletin pazarlık yapması söz konusu değil. Terörle mücadele konusunda sert ve yumuşak güç unsurlarımız vardır. Devlet aklı ve milletin özgüveni bu sürecin merceğini oluşturuyor.

* Sürecin nereye evrileceği takip edilecektir. İmralı'nın çağrısını terörsüz Türkiye merceğinden değerlendiriyoruz.

* Kürt kardeşlerimize silah çekenler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bulacaktır.

* Muhalefetin eleştirileri maalesef kalitesiz ve içeriği boştur

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