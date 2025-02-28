İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5134
  • EURO
    38,034
  • ALTIN
    3353.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İmralı'nın silah bırakma çağrısı... AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletin pazarlık yapması söz konusu değil
Politika

İmralı'nın silah bırakma çağrısı... AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletin pazarlık yapması söz konusu değil

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla ilgili, 'Artık 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma zamanıdır. Terör örgütünün silah bırakması, feshedilmesi esastır. Hangi adla olursa olsun Irak'taki ve Suriye'deki bütün unsurları ve uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendini feshetmelidir.' dedi. Çelik, 'Şöyle bir konu gündeme getiriliyor. 'Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?' Burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Terörle mücadele konusunda sert ve yumuşak güç unsurlarımız vardır. Devlet aklı ve milletin özgüveni bu sürecin merceğini oluşturuyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2025 Cuma 15:05 - Güncelleme:
İmralı'nın silah bırakma çağrısı... AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletin pazarlık yapması söz konusu değil
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Gazze halkına en kalbi sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz

28 Şubat darbesinin 28. yılı

* 28 Şubat'ın bütün karanlığını yırtıp atan ve bu büyük demokrasi mücadelesini veren Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz. 28 Şubat süreciyle ilgili büyük mücadele verildi. Milletin değerlerine saygısızlık edenler tarihin çöplüğüne gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi mücadelemizin önderi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla karanlık 28 Şubat dönemi geride kaldı.

Yasaklarla, baskılarla yıllar içerisinde haksızlıklarla oluşturulmuş, Kürt sorunu ile başörtüsü sorunu Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ile çözülmüştür.

İmralı'nın silah bırakma çağrısı

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005'teki konuşması tarihidir. Artık "terörsüz Türkiye" hedefine ulaşma zamanıdır. Terör örgütünün silah bırakması, feshedilmesi esastır. Hangi adla olursa olsun bütün unsurlar kendini feshetmeli. Irak ve Suriye'deki bütün unsurlar tasfiye edilmeli.

* Devletin pazarlık yapması söz konusu değil. Terörle mücadele konusunda sert ve yumuşak güç unsurlarımız vardır. Devlet aklı ve milletin özgüveni bu sürecin merceğini oluşturuyor.

* Sürecin nereye evrileceği takip edilecektir. İmralı'nın çağrısını terörsüz Türkiye merceğinden değerlendiriyoruz.

* Kürt kardeşlerimize silah çekenler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bulacaktır.

* Muhalefetin eleştirileri maalesef kalitesiz ve içeriği boştur

İmralı'dan silah bırakma çağrısı: PKK kendini feshetmelidir

İmralı'nın bildirisine AK Parti'den ilk yorum: Çağrının sonucuna bakacağız

İmralı'nın çağrısı dünya basınında gündem oldu: Başkan Erdoğan'ın önemli siyasi başarısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.