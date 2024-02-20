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Politika

İmzalar atıldı: Türkiye ile dost ülke arasında 6 yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

AA20 Şubat 2024 Salı 20:40 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Türkiye ile dost ülke arasında 6 yeni anlaşma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından Erdoğan ve Rama'nın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

"- TRT İle Arnavutluk Radyo Televizyonu Arasında İş Birliği Protokolü,

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Medya Ve Enformasyon Ajansı Arasında Medya Ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların Ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı,

- Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Arasında Kalkınma İşbirliği ve Arnavutluk'taki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Anlaşma,

- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."

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