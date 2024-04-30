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Politika

İmzalar atıldı: Türkiye ile Moğolistan arasında yeni anlaşma

Türkiye ile Moğolistan arasında konut alanında işbirliği yapılmasına dair mutabakat zaptı imzalandı.

AA30 Nisan 2024 Salı 16:20 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Türkiye ile Moğolistan arasında yeni anlaşma
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren ile "Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı imzaladıklarını aktaran Özhaseki, "Ülkemizin şehircilik ve konut yapımı alanındaki tecrübelerini, kardeş ülkemiz Moğolistan ile paylaşmak için imzaladığımız mutabakat zaptı ülkelerimize hayırlı olsun. Konut yapımında marka değere sahip TOKİ Başkanlığımız ile Moğolistan'da dar gelir grubu ailelere yönelik sosyal konut projeleri yapılmasına ve konut sektörünün geliştirilmesine yönelik tecrübelerimizi paylaşacağız." ifadesini kullandı.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
  • Bakan Özhaseki
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