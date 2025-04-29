Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından şu ifadeleri kullandı:

İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008'de gerçekleştirdiğimiz zirveden bu yana aramızdaki ilişkilerin daha da iyi gittiğini görüyoruz. Önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor.

Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya ile yeni işbirliği alanları değerlendirmeyi kararlaştırdık. İtalya dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasındadır. Ticarette 30 milyar dolar hedefini geride bıraktık.

Bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa süre içinde ulaşacağımıza inanıyorum.

Savunma sanayinde yeni projeler yapacağız.

İtalya Avrupa'nın güvenliğine katkımızın farkında. AB'ye üyelik hedefimize katkı sunacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne yoğunlaştı. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık.

İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

Meloni'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye'de yüzlerce İtalyan firması üretim yapıyor. 5 yıl erken şekilde arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmini erken tutturmuş oluyoruz. Artık yeni bir hedefimiz var. İkili ticaret hacmimizin 40 milyar dolara ulaşmamızı hedefledik. Tabi ki çok çalışmamız gerekiyor. Büyük Türk firmaları daha fazla İtalya'ya yatırım yapma arzusundalar. Baykar, Piaggio Aerospace'i aldılar. Ayrıca Leonardo ile sistem bakımı ve İHA yönünde son derece önemli adımlar atıyorlar.

Fırsatları her zaman değerlendirmeye gayret ediyoruz. Uzayda da iş birliği arzusundayız. Hızlı trende de aynı şekilde... Türkiye ile İtalya bir sorumluluğu paylaştılar. 2032'de Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştirecek iki ülkeyiz. Avrupa'da Akdeniz'de müttefik ülkeleriyiz ve NATO ülkeleriyiz.

Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ettim. Rusya-Ukrayna savaşında her zaman arabuluculuk rolünü üstlendi.

Özellikle Gazze durum hep daha trajik hale geliyor. İnandırıcı bir yeniden inşa süreci değil kalıcı bir barış sürecini destekliyoruz.

Türkiye kaynaklı göçmen akışı sıfıra indi. Bu iş birliğimiz aynı devam etsin istiyoruz. İtalya ve Türkiye'nin birlikte ilerlemesi için çok uzun yollar var.