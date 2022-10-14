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Politika

İnce, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: ABD'de bunu söylemesi PKK'dan yana olmaktır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini ve Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olmalıydık' açıklamasına sert tepki gösterdi. İnce, 'Kılıçdaroğlu'nun ABD'de bunu söylemesi; ABD'nin yanında olduğunu, Yunanistan'a yığınak yapmasının da yanında olduğunun göstergesidir. Biz Amerika'dan yanayız demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır' dedi.

IHA14 Ekim 2022 Cuma 12:46 - Güncelleme:
İnce, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: ABD'de bunu söylemesi PKK'dan yana olmaktır
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini Orhangazi'de yaptığı açıklama ile yerden yere vurdu. Muharrem İnce Bursa gezisine başladığı Orhangazi'de esnaf ziyareti yaptı buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

AMERİKA GEZİSİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gidip Amerika'da "Ukrayna'nın tarafında olmalıyız" deyip, Türkiye Devleti'nin tarafsız kalıp arabulucu politikasını yerle yeksan etmek Amerika'ya göz kırpmak. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika'ya gidip "Ukrayna'dan yana olmalıyız" demek, "Biz Amerika'dan yana olmalıyız" demektir. Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir. Güneyimizdeki YPG PKK'dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Ukrayna-Rusya Savaşında yürütülen tarafsız kalma, arabulucu rolüne soyunma; memleketimizin lehinedir. Bu konuya çomak sokulmasını, "Ey Amerika duy beni, sev beni, yala beni, yut beni, jup beni gibi bir şey olur. Bu doğru bir şey değil. Bunu yerli ve milli bulmuyoruz. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz biz. Yani gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. İsmet Paşa'nın partisinin genel başkanı ikinci dünya savaşına Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat Amerika'ya göz kırpıyor" dedi.

İnce, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saati ile ilgili soruya ise "bilemiyorum" cevabını verdi.

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