'İnce' kumpas deşifre oldu
Kılıçdaroğlu’nun ‘Külliye’ye CHP’li gitti’ yalanı elinde patladı. İddia sahibi Rahmi Turan “O kişi Muharrem İnce, kaynağım da Talat Atilla” dedi. İnce ise görüşmeyi yalanladı, “CHP’deki çete şerefsizce kumpas kurdu” mesajıyla Kılıçdaroğlu’nu suçladı.
- ANKARA STAR
Kurultayını 2020’nin ilk aylarında toplamayı planlayan CHP’de “İnce” hesaplar yapılmaya başlandı. 36.Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakibi olan Muharrem İnce’yi kendi tabanına karşı zor durumda bırakmak için “Külliye’den icazet alan kişi” iddiası devreye sokuldu. İddia önce CHP’ye yakın Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan tarafından dile getirildi. Turan, CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ileri sürerek, Erdoğan’ın CHP’li isme, “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir” dediğini iddia etti. Bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu da çıktığı bir televizyon programında doğrulayarak, “ismi biliyoruz” dedi. Erdoğan, adeta hodri meydan diyerek, “Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen Genel Başkanlığını ortaya koyabiliyor musun” diye sordu. Erdoğan’ın çağrısına cevap, uzun süre sessizliğini koruyan Rahmi Turan’dan geldi.
PİŞMAN OLDUM
Turan, o ismin Muharrem İnce, kaynağının da gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. Turan, “Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben kaynağıma güvendiğim için pişman oldum, durum onu gösteriyor. Kaynağım Talat Atilla 20 yıllık gazeteci bir arkadaşım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım” dedi.
Bu açıklamaların ardından Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: “Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.”
BELGELERİ PAYLAŞIN
İnce, “Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim’de kendimi yakarım. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir” ifadelerini kullandı.
CHP’nin 36. Olağan Kurultayında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.
TALAT ATiLLA: KAYNAĞIM KILIÇDAROĞLU
Rahmi Turan’ın haber kaynağının Talat Atilla olduğunu söylemesi üzerine, Atilla da kaynağının bir CHP’li olduğunu ve bu bilgiyi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da doğrulattığını açıkladı. Atilla özetle şunları söyledi: “Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim. Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde ‘Bu haber doğru mu?’ diye doğrulattım. Haberi ilk önce zaman zaman yazılarımdan alıntı yapan, turktime’da yazan Rahmi Turan’a verecektim ama yurt dışı telefonu çalınca saat farkını o an hesaplayamadığım için gece olabilir diye arayıp kapattım. Bunun üzerine haberi kendi sitem de yazmaya karar verdim ancak Rahmi Turan’ı çaldırıp kapattığım için, neden aradın sorusuna da yanıt olsun, hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim. ‘Tamam, yazarım’ dedi. Ve bilgileri gönderdim.Gelelim haber kaynaklığı meselesine. Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li. Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu”
Söylenen plakalar mevcut bile değil
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beştepe’ye giden CHP’li siyasetçi iddialarının kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklamanın hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu şahsın, bahsi geçen tarihte “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı araçla çıkış yapıldığı” iddiasını anımsatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının söz konusu olmadığını belirtti. Altun, açıklamalarında şunları kaydetti: “Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”
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