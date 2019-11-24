'İnce' kumpas deşifre oldu

Kurultayını 2020’nin ilk aylarında toplamayı planlayan CHP’de “İnce” hesaplar yapılmaya başlandı. 36.Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakibi olan Muharrem İnce’yi kendi tabanına karşı zor durumda bırakmak için “Külliye’den icazet alan kişi” iddiası devreye sokuldu. İddia önce CHP’ye yakın Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan tarafından dile getirildi. Turan, CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ileri sürerek, Erdoğan’ın CHP’li isme, “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir” dediğini iddia etti. Bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu da çıktığı bir televizyon programında doğrulayarak, “ismi biliyoruz” dedi. Erdoğan, adeta hodri meydan diyerek, “Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen Genel Başkanlığını ortaya koyabiliyor musun” diye sordu. Erdoğan’ın çağrısına cevap, uzun süre sessizliğini koruyan Rahmi Turan’dan geldi.

PİŞMAN OLDUM

Turan, o ismin Muharrem İnce, kaynağının da gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. Turan, “Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben kaynağıma güvendiğim için pişman oldum, durum onu gösteriyor. Kaynağım Talat Atilla 20 yıllık gazeteci bir arkadaşım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım” dedi.

Bu açıklamaların ardından Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: “Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.”

BELGELERİ PAYLAŞIN

İnce, “Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim’de kendimi yakarım. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin 36. Olağan Kurultayında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.