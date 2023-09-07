İnce suskunluğunu bozdu: Ne kadar FETÖ'cü varsa CHP'yi destekledi

Genel seçim döneminde adaylıktan çekilerek adeta ortalıktan kaybolan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV 100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

CHP'nin başını çektiği muhalefetin vatandaşlara güven vermediğini belirten İnce, "Parti başkanları yardımcı olacak 7 tane yardımcı. İki de belediye başkanı. Onların onayı olmadan cumhurbaşkanı hiçbir şey yapamayacak. Bu bir kere güven vermez insanlara, birincisi bu. İkincisi, söylemler çok kötüydü. HDP ile ilişkiler pervasızcaydı. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı çok fazlaydı, böyle bir şey olamazdı, imkansızdı, olmamalıydı." dedi.

"NE KADAR FETÖ'CÜ VARSA CHP'Yİ DESTEKLEDİ"



"Siz de olsanız, ben de olsam kazanırdık ama bu söylemler olmayacaktı. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri yanlıştı." diyen İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi destekledi. Kılıçdaroğlu Ukrayna'dan yana tavır koymamızı söyledi. ABD'ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U KAYBEDECEKLER"



İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi destekledi. Onlar bize çaktıkça prim yapacaklarını zannettiler. Bunlarla ilişki kurulmaz, bunlar terörist 'Bunlarla ilişki kurmayın, yapmayın bunu' dedik. Türkiye'nin denge politikasını doğru buluyorum, söylediklerimin arkasındayım. ABD'ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler.

Adaylıktan çekildiğime pişman değilim. Bütün faturayı bize keseceklerdi. Bu kafayla giderlerse Mart'taki yerel seçimleri de kaybedecekler, İstanbul'u kaybedecekler."