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Politika

İnce'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi: Saçma sapan konulara giriyorlar, tedirginlikle izliyorum

Yozgat'ta konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Altılı Masa'ya tepki göstererek, 'Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni. Altılı masanın açıklamalarını tedirginlikle izliyorum.' dedi.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 14:34 - Güncelleme:
İnce'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi: Saçma sapan konulara giriyorlar, tedirginlikle izliyorum
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada altılı masayı eleştirdi.

İnce, "Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni. Altılı masanın açıklamalarını tedirginlikle izliyorum." diye konuştu.

İnce, altılı masayı eleştirerek şunları kaydetti:

En son duruma bakın, Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmıyorlardı. Ortada bir anayasa var. Anayasaya göre 2 kere seçilebilir birisi. Yok 'mağdur olurmuş' da bilmem nedir? Duruma göre değişebilir mi, kişiye göre değişebilir mi? Anayasa ne diyorsa o. Ona bakacaksın yani bu altılı masa da tam bir Erdoğan taraftarı. Onlara bir tavsiyem olsun, madem Erdoğan'ı aday yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı feshederse olamaz, 360 milletvekili de Cumhur İttifakı'nda yok. O zaman milletvekili desteği versinler de tam bir destek olsun.

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