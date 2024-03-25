İnce'den CHP-DEM ittifakına gönderme: Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de inkar ediyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus Belediyesince yaptırılan projeler için Öğretmenler Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan İnce, Türkiye'de kurulan ittifakların, partileri birbirine benzettiğini savundu.

CHP ve DEM Parti'yi "gizli ittifak" yapmakla eleştiren İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar." diye konuştu.

KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI

Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.

Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.