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Politika

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

FETÖ'nün kaset kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı yarışından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye yakışan bir olgunlukla barış içinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti 'Nerede yanlış yapıyoruz' diye kafa yormaya davet ediyorum."

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