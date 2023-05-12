İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendiren Bakan Kurum: Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Pendik'te Vanlılarla kahvaltıda bir araya geldi. Adeta bir "muhtar" gibi çalıştığı Van'a 21 yılda 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdıklarını aktaran Kurum, ile yapılan yatırımları anlattı.

Van'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 3 bin 200 ev, 250 iş yeri ile 26 bin 700 konutluk arsa için hak sahiplerini belirlediklerini dile getiren Kurum, Van'a toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare olan 8 millet bahçesi kazandıracaklarını anlattı.

Kurum, 2011'deki depremin ardından Van'ı kısa sürede ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Şimdi de 3 ay önce afetten büyük zarar gören 11 şehrimizde aynısını yapıyoruz. Hiçbir zaman onları bırakmayacağız. Evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da da 1,5 milyon konutluk "Yarısı Bizden Yarısı Devletten" kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm yapacaklarını hatırlatan Kurum, "Bugün itibarıyla başvuru sayımız tam 650 bine ulaştı. Bu, 2,5 milyon vatandaşımızın başvurusu demek, hayatı değişiyor demek." diye konuştu.

- "KİME YAPILIRSA YAPILSIN KARŞISINDAYIZ"-



Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde safların iyice netleştiğini, bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta kumpasçılar, kasetçiler, terör örgütleri, FETÖ, PKK ve küresel güçlerin olduğunu kaydetti.

Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Kurum, "Bunlar milletten oy alamayacaklarını anlayınca rakiplerine kumpasa giriştiler. Kasetle partinin başına geçenler şimdi bir kumpasla devletin başına geçmek istiyor. Biz AK Parti olarak, daima temiz siyasetin temsilcisi olduk. Kime yapılırsa yapılsın kumpasların karşısında olduk." dedi.

Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybeden İnce'nin 2023 seçimleri için tekrar aday olacağını açıklamasının CHP içinde karşıt seslerin yükselmesine neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"'Parti kuracağım' dedi, tehditler aldı, kendisine ve partisine parmaklar sallandı. Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, bir FETÖ oyunudur. Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir. Kim olursa olsun, kimin başına gelirse gelsin biz bunun karşısındayız. Hiç kimse Türk demokrasisine parmak sallayamaz, müdahale edemez. Bu aziz millet onlara haddini bildirir. Bu seçimde de hep birlikte göreceğiz. Kasetçilere, kumpasçılara, FETÖ'cülere bu millet dersini verecek. Demokrasi tokadını atacak."

Programa, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Vanlı dernek yöneticileri de katıldı.