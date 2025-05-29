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Politika

İnfaz paketi Meclis'te! Ayrıntılar netleşti... AK Parti'li Güler: Bu kanun teklifi bir başlangıç

İnfaz paketi Meclis'e sunulması hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 'Bu kanun teklifi bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

29 Mayıs 2025 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
İnfaz paketi Meclis'te! Ayrıntılar netleşti... AK Parti'li Güler: Bu kanun teklifi bir başlangıç
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni infaz düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Güler'in açıklamalarından satır başları:

30 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sunduk.

Adalet Komisyonu Başkanlığı'na havale edilecek. Yarın, cumartesi ve önümüzdeki günlerde komisyon çalışmalarının planlaması biraz sonra arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek.

2002'den beri birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Aksayan yönlerin iyileştirilmesi, sistemin sonuç verici çalıştırılabilmesi amacıyla kanun teklifini hayata geçirdik.

Yerelde görev yapan hakim ve savcılarımızın, STK'larımızın temsilcileriyle uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Bu kanun teklifimiz bir başlangıç, devam edeceğiz.

9 farklı kanunda değişiklik teklifi veriyoruz. Suç işlenmesinin önlemlesi, caydırıcılığın artırılması, trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanması ve toplumsal huzurun sağlanmasını hedefliyoruz.

2 yılın altındaki cezalara da 1 yıllık denetimli serbestlik dönemi içerisindeki dönemin 5 günden aşağı olmamak üzere 1/10'inin de ceza infaz kurumunda geçirilmesini öngörüyoruz

Özellikle son dönemlerde büyükşehirlerimizde farklı öldürme olaylarına karışan küçük yaştaki çocuklarımızın daha da korunaklı ve belli bir uygulama içerisinde hem bir daha suça karışmama noktasında gerek cezaevi koşulları içerisinde gerek eğitim evleri içerisinde çok daha farklı eğitim modellemeleriyle beraber bu konuyu da genişletmiş oluyoruz

Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenmekte ve bu fiiller bakımından da ağır yaptırımlara da teklifimizde yer veriyoruz

Kişilik haklarının korunması, kişinin şeref, onur ve haysiyeti noktasında, özellikle aile ve toplum huzuru açısından da bir güvence oluşturması bakımından 56-51 sayılı internet kanunu da bazı düzenlemelerde yine anayasa mahkememizin belirlediği çerçevede düzenlemiş bulunuyoruz

Bir kadın milletvekili olarak hocamıza yapılan bu saygısızlık nedeni ile de CHP'den açıkça bir özür beklediğimiz ifade etmek istiyorum. Sayın Özgür Özel, buradan sizi de uyarıyorum lütfen milletvekillerinizin kadın milletvekillerimize yönelik saygısız, nezaketsiz yaklaşımlarını önleyin, uyarın!

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