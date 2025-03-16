İngilizler yazdı: Başkan Erdoğan, Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezi yapıyor

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Telegraph, Türkiye'ye artan ilgiyi ele alarak bir analiz yayımladı.

Adrian Blomfield'ın kaleme aldığı "Erdoğan mevcut karışıklığı Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezine koymak için kullanıyor" başlıklı yazıda, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacı kadar Avrupa'nın da Türkiye'ye olan ihtiyacı vurgulandı.

Gazete, Trump'ın müttefikleri küçümsemesi, Ukrayna'ya sırtını dönmesinin Türkiye ile Avrupa'yı yakınlaştıran bir faktör olduğunu belirtti.

TÜRK ORDUSU, 5 KAT BÜYÜK

Yazıda, Türkiye'nin NATO'da ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip olduğu ve 400 bin aktif personeliyle İngiltere'nin ordusundan beş kat daha büyük olduğu ifade edildi. Türk ordusunun Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki operasyonlarla önemli bir tecrübe kazandığı vurgulandı.