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İngiltere'da skandal toplantı! Lordlar PKK'ya, PYD'ye ve HDP'ye sarıldı

İngiltere'de PKK elebaşı Öcalan için yapılan bir toplantı yapıldığı yer ve misafirleriyle dikkat çekti. İngiliz Parlamentosu’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası, teröristbaşı 'Öcalan’a Özgürlük' toplantısına ev sahipliği yaparken, katılımcılar arasında PYD elebaşı İlham Ahmed ve HDP milletvekili Hişyar Özsoy boy gösterdi.

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Avrupa’da adeta terör karargâhına dönen parlamentolara İngiltere de eklendi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ait resimlerin asıldığı salonda Suriye PKK’sı PYD’nin elebaşılarından İlham Ahmed ile CHP desteği ile Meclis’e giren HDP milletvekili Hişyar Özsoy boy gösterdi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, açılış konuşmasını ‘ev sahibi’ Lord Maurice Glasman’ın yaptığı teröre destek etkinliğinde HDP’li Özsoy, ‘sayın’ diyerek övdüğü Öcalan’a methiyeler düzdü. Özsoy, Türkiye’yi şikayet etmeyi de unutmadı: “Gazeteci ve politikacılar hapishanelerde. Ayrıca, son yıllarda çok sayıda Kürt kendi yakılıp yıkıldı. Bizler HDP olarak direnişimizi sürdürüyoruz!” dedi.

SURİYE SAVAŞI FIRSATMIŞ

Bir süre önce Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘ayaküstü vaatler alan’ elebaşı İlham Ahmed ise Londra’daki konuşmasında, 1 milyonun üzerinde insanın öldüğü Suriye iç savaşının kendileri için ‘fırsat’ olduğunu söyledi. Ahmed, “2011’de ortaya çıkan şansı Kürtler iyi değerlendirdi. Ancak bu düşüncenin mimarı Sayın Öcalan üzerinde büyük bir baskı var. Büyük bir tecrit altında” dedi. Konferansa katılan bazı Avrupalı bilim adamları ise hem Türkiye’yi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan küstah ifadeler kullanmaktan geri kalmadı.

 

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