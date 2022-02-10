İngiltere Başbakanı'nın kuzeni emekli Büyükelçi Kuneralp: Johnson çok iyi işler de yaptı

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:21

Kuneralp ile Johnson, baba tarafından akraba. Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen gazeteci Ali Kemal, Kuneralp'in büyükbabası, Johnson'un ise babasının büyükbabası.

Johnson 2019'da başbakan seçildiğinde bu akrabalık gündeme gelmiş, İngiltere'nin yeni başbakanının Türk kökenli olması oldukça ilgi çekmişti.

Kuneralp, AB yetkilileriyle bir dizi temas için geldiği başkent Brüksel'de, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bugün resmi ziyaret için Brüksel'de olduğunun belirtilmesi üzerine, Kuneralp gülerek bunun tamamen rastlantı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Kuneralp, Johnson'ın amcasının torunu olduğunu ifade ederek kendisiyle iletişimde olduğunu ve görüştüklerini dile getirdi.

Johnson'ın İngiltere siyasetinde zor bir dönemden geçtiğinin anımsatılması üzerine Kuneralp, "İngiltere, demokratik bir ülke. Parlamento içinden bir muhalefet çıkarsa, kendi partisi içinden muhalefet çıkarsa, liderin değişmesine kanaat getirirse lider de gider." değerlendirmesini yaptı.

Kuneralp, Johnson'a yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Çok iyi işler de yaptı. Muhafazakar Parti, uzun yıllar sonra ilk defa çoğunluğu elde etmişti. Elindeki imkanı çok iyi kullanıp kullanmadığını ben söyleyemeyeceğim ama evet, kendisine karşı tehdit var. Demokratik ülkelerde bunlar oluyor."

- AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

2009-2012 döneminde Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilciliği görevini üstlenen Kuneralp, ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerden aldığı izlenimin, AB'nin Türkiye ile ilişkilere ivme kazandırmak için "gelecek genel seçimi beklemeyi istediği" yönünde olduğunu belirtti.

Kuneralp, "Seçimden önce hareketlenme beklemiyorum doğrusu ama halkın beklentileri olduğunu dile getirmekte fayda var diye düşünüyorum." diye konuştu.

Emekli Büyükelçi, şunları kaydetti:

"Dış ilişkiler, güvenlik ve savunma konularında bir şey yapılabilmesi için Kıbrıs engelinin aşılması lazım. Bunun için de AB'nin birtakım adımlar atması lazım. Dinliyorlar, kaydediyorlar ama dediğimiz gibi seçimlerden önce bir şey yapacaklarını zannetmiyorum."