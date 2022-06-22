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Politika

İngiltere de ''Türkiye'' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson görüşmesine ilişkin İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 07:59 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın küresel gıda güvenliği, savunma ve ekonomik iş birliği konularını görüştüğü bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son Kiev ziyareti hakkında bilgi verdi.

Liderler, Rusya'nın saldırganlığına son vermesinin ve Ukrayna'nın egemenliğinin yeniden sağlanmasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Johnson, özellikle gelişmekte olan ülkeleri sert şekilde vuran Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatı üzerindeki blokesini acilen kaldırmasına yönelik görüşmelerde bulundu.

Boris Johnson, Türkiye'nin bu konuda süregelen liderliğini ve Karadeniz ticaret yollarını açık tutma kararlılığını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

İngiliz Başbakan, gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına verdiği desteği yineledi. Liderler, bu konuda tüm tarafların sorunun çözümü için birlikte çalışmaya devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Johnson, ayrıca iki ülke arasında savunma ve güvenlik iş birliğinin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu ortaklığı derinleştirmek için yeni fırsatlara işaret etti.

Öte yandan açıklamada, "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Türkiye, uluslararası arenada kabul gören "Turkey" adını, "Türkiye" olarak değiştirmek üzere BM'ye başvuru yapmıştı.

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