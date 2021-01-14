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Politika

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Chilcott: Türk SİHA'sı almak için görüşme gerçekleştirildi

İngiltere Savunma Bakanı'nın Türk SİHA'larından çok etkilendiğini belirten İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, “İngiltere Türk İHA/SİHA'sı almak için Türkiye ile görüştü mü?” sorusuna 'Evet oldu. Ne olduğunu anlama aşamasında gerçekleşti bu görüşme' cevabını verdi.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:35
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İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye ve İngiltere ilişkilerine dair CNN TÜRK yayınında Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

TF-X projesinde son durum

İngiltere ve Türk şirketlerinin yürüttüğü Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TF-X projesinin son durumu hakkında bilgi veren Chilcott, “TF-X konusunda Türk ve İngiliz şirketler yakından çalışıyor. Beklenenden önce bitirmek mümkün olabilir. Sorun doğru motorun hangisi olacağı konusunda. Çalışmalar genel olarak gayet iyi gidiyor” dedi.

İngiltere Türk İHA’sı alacak mı?

“İngiltere Türk İHA/SİHA’sı almak için Türkiye ile görüştü mü?” sorusuna cevap veren İngiliz elçi, “Evet oldu. Görüşme ne olduğunu anlama aşamasında gerçekleşti” dedi.

Sorunun devamında İngiltere Savunma Bakanı’nın Türkiye’nin SİHA’larına yönelik yaptığı “Düşmana gerçek bir tehditler, oyun değiştiriciler” değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Chilcott şunları söyledi:

“Türk SİHA’larından epey etkilendi”

Bay Wallace'nin yaptığı açıklamalar Türk SİHA'larından ne kadar etkilendiğinin bir göstergesi. Ama şu anda bir işbirliği olacağını söylemek için erken. Bekleyip görelim ama Wallace görünene göre gördüklerinden bayağı etkilenmiş.

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