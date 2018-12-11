'İnsan'lıkta dünya lideriyiz

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘İnsanlığın Medeniyeti’ programında konuştu. Başkan Erdoğan, programda, Fransa’da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak şunları söyledi:

FRANSA’YI İZLEYEMEDİK

“Dünya medyasını Brüksel’de Fransa’da izleyemedik ama Gezi’de anbean yayındaydınız. Dünyada yazılı ve görsel medyada, Fransa’daki, Brüksel’deki olayları izleyemedik. Neredesiniz? Ama Gezi’de onlar olayları anbean verdiler. İstanbul’da yaşanan sokak eylemlerinde, Gezi eylemlerinde özellikle insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris’te yaşananlar hakkında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler.”

HER ŞEY İNSAN İÇİN

“Göklerdeki ve yerlerdeki her şey insan içindir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dini, kültürü ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Bizim kültürümüzde insan hakları denilince akla hemen Yunus Emre gelir. 10 Aralık 1948’de oylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 70. yıldönümü. İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz.”

KÖTÜ SİCİLE SAHİP

“Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Peygamber efendimizin Veda Hutbesi, medeniyetimizin en önemli insan hakları bildirgesidir. Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olması tesadüf değildir. Ülkemizde hiç kimsenin kökeninden, kıyafetinden, ibadetinden horlanmadığı, ötekileştirilmediği bir yaklaşımı hakim kıldık. Her alanda bu anlayışla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Önümüzde çıkarılan engelleri sabırla ve kararlılıkla aştık. Kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ettik. Milletimizden aldığımız güç ve destekle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.”

BİZE DERS VERMEYİN

“Türkiye’nin demokrasisine, insan haklarına laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla baş başalar. Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de insanları yıkıntılar altında bırakanlardır. Hiçbir fiyakalı söz, şaşaalı hayat biçimi batının insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez.”