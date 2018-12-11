'İnsan'lıkta dünya lideriyiz
Başkan Erdoğan, ABD ve Avrupa’yı insan hakları konusunda iki yüzlülükle suçladı, Türkiye’nin samimiyetine dikkat çekti: Batı’nın medeniyet makyajı aktı. Artık hiç kimse bize insan hakları ve özgürlük dersi veremez.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘İnsanlığın Medeniyeti’ programında konuştu. Başkan Erdoğan, programda, Fransa’da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak şunları söyledi:
FRANSA’YI İZLEYEMEDİK
“Dünya medyasını Brüksel’de Fransa’da izleyemedik ama Gezi’de anbean yayındaydınız. Dünyada yazılı ve görsel medyada, Fransa’daki, Brüksel’deki olayları izleyemedik. Neredesiniz? Ama Gezi’de onlar olayları anbean verdiler. İstanbul’da yaşanan sokak eylemlerinde, Gezi eylemlerinde özellikle insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris’te yaşananlar hakkında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler.”
HER ŞEY İNSAN İÇİN
“Göklerdeki ve yerlerdeki her şey insan içindir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dini, kültürü ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Bizim kültürümüzde insan hakları denilince akla hemen Yunus Emre gelir. 10 Aralık 1948’de oylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 70. yıldönümü. İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz.”
KÖTÜ SİCİLE SAHİP
“Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Peygamber efendimizin Veda Hutbesi, medeniyetimizin en önemli insan hakları bildirgesidir. Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olması tesadüf değildir. Ülkemizde hiç kimsenin kökeninden, kıyafetinden, ibadetinden horlanmadığı, ötekileştirilmediği bir yaklaşımı hakim kıldık. Her alanda bu anlayışla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Önümüzde çıkarılan engelleri sabırla ve kararlılıkla aştık. Kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ettik. Milletimizden aldığımız güç ve destekle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.”
BİZE DERS VERMEYİN
“Türkiye’nin demokrasisine, insan haklarına laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla baş başalar. Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de insanları yıkıntılar altında bırakanlardır. Hiçbir fiyakalı söz, şaşaalı hayat biçimi batının insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez.”
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Büyük ödüllerin sahipleri belli oldu
Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahiplerini belirledi. Tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar ödüle layık görüldü. Bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy’a verilmesini kararlaştırdı. Ödül töreni 19 Aralık’ta Külliye’de yapılacak.
KİBİRLİNİN YERİ YOK
“ABD ve Avrupa için söylenecek asıl söz, medeniyet makyajının aktığıdır. İnsanı eşrefi mahlukat olarak gören bir medeniyetten insan düşmanlığı çıkmaz. AK Parti insanın yanında yer almıştır. AK Parti şu veya bu dar kadronun değil, milletin partisidir. Milletin partisini, milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur. İsimler gelir geçer, baki kalan sadece davalardır. Bizim sadakatimiz davamızadır. Kibirlenen kimsenin AK Parti’de yeri yoktur.”
Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan’ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Görüşme 1 saat sürdü.
İTTİFAK ZİRVESİ BUGÜN
Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin ittifak zirvesi bugün saat 16.00'da.
İNSANA DEĞERDE LİDER ÜLKEYİZ
Başkan Erdoğan, “İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak, gönlümüzün zengin olmasıdır. İnancımız ve tarihimiz bize mazlumların sığınağı olmamızı, imkanlarımızı onlarla paylaşmamızı söylüyor” dedi.
Erdoğan: “Türkiye’ye milyonlarca sığınmacı akın ederken, kendi topraklarına yönelen aynı insanları en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu biz mi, onlar mı? Onlar vahşet sergilemekten öte bir şey yapmıyorlar. Bugün Türkiye, dünyanın 17’nci büyük ekonomisine sahip. İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak, gönlümüzün zengin olmasıdır. İnancımız ve tarihimiz bize mazlumların sığınağı olmamızı, imkanlarımızı onlarla paylaşmamızı söylüyor. Türkiye olarak, AK Parti olarak bizim insan hakları meselesine bakışımız budur.1960 darbesinin ardından rahmetli Menderes ve arkadaşlarının maruz kaldığı haksızlık milletimizin yüreğinde kanayan yaradır. 1997 yılında postmodern yöntemler kullanılarak milletimizin hakkı hukuku saldırıya maruz kalmıştır. Hükümete gelir gelmez demokrasi ve ekonomide büyük reformlar başlattık. 28 Şubat müdahalesi gibi müdahalelerin demokrasimizde açtığımız yaraları tedavi ederken, diğer yandan başka sorunları da çözmeye çalıştık.”
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