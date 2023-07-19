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Politika

İnternete sızan görüntüler CHP'yi karıştırdı: İzlerken utandım

Kılıçdaroğlu'nun 'baba-oğul gibiyiz' dediği İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik düzenlediği darbe toplantısının internete sızdırılmasının ardından CHP resmen yangın yerine döndü. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, 'Belediye başkanının “amiri” pozisyonunda olanlar, belediye başkanının “memuru” gibi sıraya geçip “arz ediyor.” İzlerken utandım' ifadelerini kullandı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
İnternete sızan görüntüler CHP'yi karıştırdı: İzlerken utandım
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14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde büyük bir başarısızlığa imza atan CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları devam ederken dün internete sızan video partiyi karıştırdı.

Ekrem İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte düzenlediği ve Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçildiği görülen online toplantının görüntülerinin ifşa olması CHP'deki büyük kavganın fitilini ateşledi.

BARIŞ YARKADAŞ: İZLERKEN UTANDIM

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, yaşanan olayı sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

CHP yönetiminde hem görev alıp hem de muhalif gözüken isimleri hedef gösteren Yarkadaş, "Daha önce söyledim; bir kez daha söylüyorum: Hem genel başkanın vekili, sözcüsü, temsilcisi olup hem de "muhalif" olamazsın. Ya biri ya diğeri... Ya bu arkadaşlar istifa etmeli ya da genel başkan bu arkadaşları görevden almalıdır. Böyle bir saçmalık olmaz" dedi.

İnternete sızan videoya ilişkin Yarkadaş, "Malum video CHP'nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin "değişim" adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının "amiri" pozisyonunda olanlar, belediye başkanının "memuru" gibi sıraya geçip "arz ediyor." İzlerken utandım" dedi.

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