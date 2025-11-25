İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4521
  • EURO
    49,0443
  • ALTIN
    5630.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İP Genel Merkezi'nde istifa depremi: Merkez parti olma iddiamız bitti
Politika

İP Genel Merkezi'nde istifa depremi: Merkez parti olma iddiamız bitti

İYİ Partiden istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yüce, partinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde yerini daha dar, reaksiyoner ve konjonktürel bir siyasal pozisyona bırakıldığını belirterek, 'Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim.' ifadelerini kullandı.

AA25 Kasım 2025 Salı 12:01 - Güncelleme:
İP Genel Merkezi'nde istifa depremi: Merkez parti olma iddiamız bitti
ABONE OL

Yüce, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Genel Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanlığı görevinden ayrılmasına ve partiden istifa etmesine ilişkin açıklama yayımladı.

İYİ Partinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde yerini daha dar, reaksiyoner ve konjonktürel bir siyasal pozisyona bıraktığını belirten Yüce, "İYİ Partinin merkez sağ ile milliyetçi çizgiler arasında denge kurma çabası, zaman zaman net bir vizyon oluşturmayı güçleştirmiştir. Bu durum, seçmen nezdinde bir güven sorunu yaratmaktan öte, parti içi işleyişte de fikirlerin içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendirilmesine yol açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, şunları kaydetti:

"Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Partide sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar, bir kırgınlığın değil, siyasetin anlamına, kurumsal akla ve ilkesel tutarlılığa olan inancımın gereğidir. Anlayışım gereği, siyasetçinin görevi, kişisel konfor alanını korumak değil, bu ülke ve değerleri savunmak pahasına sorumluluk üstlenmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin umut, yalnızca iktidar değişiminde değil, siyaset kültürünün dönüşümündedir. Bu dönüşüm, partiler arası rekabetten çok, partilerin kendi içlerindeki ilkesel yenilenme kapasitesiyle mümkün olacaktır. İnanıyorum ki, demokratik temsilin gerçek anlamda kökleşmesi, siyasetin popülist dalgalardan arınıp kurumsal akla ve etik sorumluluğa dayanmasıyla sağlanacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.