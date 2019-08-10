31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.309
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İP Kepez İlçe Başkan Yardımcıs, Bahçeli'nin çağrısına uyarak partisinden istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İP'lilere yönelik yaptığı çağrının ardından, Antalya'da İP Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Partisinden ayrılan Özgür Avcı, 'Genel Başkanımız Bahçeli Bey'in çağrısına kulak vererek, evime, ocağıma dönüyorum' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avcı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce MHP'den ayrıldığını ve İP' katıldığını belirterek,  İP2de hiçbir çalışmanın şeffaf şekilde yürümediğini ileri sürdü.
 
Avcı, "İl ve ilçe başkanlarını üyelerin, meclis üyelerini teşkilat yöneticilerinin seçeceği, milletvekilleri için sandık konulacağı ve akraba partisi olmayacağı belirtilmişti. Söylenenlerin tersi yapıldı. Ticaret partisine döndü." ifadesini kullandı.
 
Parti içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istifa kararı aldığını vurgulayan Avcı, "Genel Başkanımız Bahçeli Bey'in çağrısına kulak vererek, evime, ocağıma dönüyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ile görüştüğünü aktaran Avcı, tekrar MHP saflarında vatan ve millet için mücadele edeceğini bildirdi. 
 
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da MHP'nin Türk milleti için siyaset yapan parti olduğunu, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ayrılmış ya da farklı partilerde bulunmuş herkesin MHP'ye katılabileceğini vurgulayarak, "Kapımız herkese açık, kırmızı çizgilerimiz hariç herkes MHP'ye üye olabilir." ifadesini kullandı.

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Arafat'ta Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yapacak

Arafat'ta Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yapacak

Hazırlıklar bir gece önceden başlıyor, arife sabahı pişiriliyor

Hazırlıklar bir gece önceden başlıyor, arife sabahı pişiriliyor

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

Lens takasta gidiyor! Yerine gelen oyuncu ise...

Lens takasta gidiyor! Yerine gelen oyuncu ise...

'Hac bir yolculuktur, ama bu turistik bir yolculuk değildir'

'Hac bir yolculuktur, ama bu turistik bir yolculuk değildir'

Duyanlar şaşırıyor... Kilosu 45 lira

Duyanlar şaşırıyor... Kilosu 45 lira

Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' değiştirildi

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' değiştirildi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Duyanlar şaşırıyor... Kilosu 45 lira

Duyanlar şaşırıyor... Kilosu 45 lira

Emekliye ek ödeme geliyor!

Emekliye ek ödeme geliyor!

Toplaması da yemesi de zahmetli

Toplaması da yemesi de zahmetli

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA