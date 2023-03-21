İP'de Kılıçdaroğlu çatlağı büyüyor! İstifa edeceği söylenen isim toplantıya katılmadı

6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu krizi sürüyor.

İYİ Parti, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapmaktadır. Bu kararı YSK'ye bildireceğiz" dedi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'de düzenlenen toplantıya katılmadığı öğrenildi.

İddialar sonrası Ağıralioğlu ve Aydın'la görüşen CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, toplantıya yalnızca Yavuz Ağıralioğlu'nun katılmadığını bildirdi:

"İYİ Parti TBMM Grubu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için karar aldı. Toplantıya yalnızca Yavuz Ağıralioğlu katılmadı. Ağıralioğlu ile konuştum. Toplantıya gitmediğini doğruladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile de konuştum. Aydın, sabah grup toplantısına katıldığını, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza verip erkenden ayrıldığını söyledi."

Ağıralioğlu ve Aydın, daha önce yaptığı açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarını belirtmişti.