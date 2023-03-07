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Politika

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söylemiş: Sizin seçilemeyeceğinizi bana belediye başkanınız bile dedi

'Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz' diyerek Altılı Masa'yı dağıtan ve sonrasında siyasi pazarlıklar sonucunda geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 Mart'taki Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'na, 'Sizin seçilemeyeceğinizi Belediye Başkanınız bile söyledi bana' dediği, Akşener'in sinirini yatıştırmak için 20 dakika kadar masadan kalkıp koridora çıktığı öne sürüldü.

7 Mart 2023 Salı 12:50 - Güncelleme:
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söylemiş: Sizin seçilemeyeceğinizi bana belediye başkanınız bile dedi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" diyerek 6'lı masadan ayrılma kararı aldıklarını açıklamıştı.

"ŞAHSİ HIRSLAR ÖN PLANA ÇIKTI"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık için çağrıda bulunan Akşener, Millet İttifakı liderlerini şu sözlerle eleştirmişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir."

AKŞENER LİDERLERE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Akşener'in masayı dağıtmadan önce gerçekleşen Altılı Masa toplantısında da Millet İttifakı liderlerine yönelik sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu, Akşener'in Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu, Babacan ve Uysal'a çok sert sözlerle yüklendiğini iddia etti. Cıvaoğlu, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Akşener hafta sonu açıklamasını yapmadan önce son toplantıda yaşananlarla ilgili ilginç anekdotlar dinliyorum.

Akşener, Kılıçdaroğlu'na, "Sizin seçilemeyeceğinizi Belediye Başkanınız bile söyledi bana" demiş...

Ali Babacan'a, "Sizin yaptığınız özelleştirmelerle ekonomi bu hale geldi" eleştirisini yöneltmiş.

Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal "Siz zaten oylarınızla hesapta bile yoksunuz" söylemiyle payını almış.

Sadece Karamollaoğlu'na dokunmamış.

Akşener sinirini yatıştırmak için 20 dakika kadar masadan kalkıp koridorlara çıkmış."

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