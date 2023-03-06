İpleri kopartan toplantıyla ilgili çarpıcı iddia: Yeter artık sizden çektiğimiz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı koalisyon masasını dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yapmıştı.

"YETER ARTIK SİZDEN ÇEKTİĞİMİZ"

Gazeteci Latif Şimşek, altılı masada dağılmaya giden sürece ilişkin önemli bilgileri tv100 canlı yayınında anlattı.

Toplantıda ortamın bir anda elektriklendiğini belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' diyor. Bu sözün hangi tonda söylendiğini hepiniz tahmin edersiniz. Birinin hep zorluk, güçlük çıkarmasından bıkmışsınızdır.

"BANA MÜSAADE O ZAMAN"

Ben bunu bir kesin bir bilgi olarak öğrendim. Bunun üzerine Meral Hanım masayı terk etmek üzere kalkmış 'Bana müsaade o zaman' demiş. Ahmet Davutoğlu araya girmiş, bir süre sonra ortam yine elektriklenmiş.

'Biz o zaman 5 imza ile açıklayalım' diyor Kemal Bey. Meral Hanım da 'Siz beşiniz karar alıyorsanız bana ne gerek var' diyor. Kemal Bey de 'Siz bilirsiniz' diyor"

SAADET PARTİSİ'NDEN YALANLAMA

Saadet Partisi Basın Müşaviri Muhammed Vefa ise, "Toplantı içeriğinin kamuoyunda ifşa edilmesi kabul edilmezdir, zikredilen cümlenin Genel Başkanımıza atfedilmesi iftiradır" açıklamasıyla iddiaları yalanladı.