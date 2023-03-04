Son toplantıda yaşanan kriz! Diğer parti liderleri müdahale etmiş

Bugüne dek toplantıları 'birlikte yemek yemekten' öteye geçmeyen Altılı Masa, 12. kez toplanmış, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda cumhurbaşkanı adayı krizinin sona erdiği iddia edilmişti. Toplantı sonrası Altılı Masa'dan yapılan açıklamada aday konusunda ortak uzlaşıya varıldığı açıklanmıştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masayı devirdi.

'AKŞENER SİNİRLENEREK MASADAN KALKTI'

Kulisleri hareketlendiren bu gelişme sonrasında ise toplantıya ilişkin çarpıcı bir gelişme daha ortaya çıktı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili, Akşener'in toplantı sırasında sinirlenerek masadan kalktığını ancak diğer parti liderleri tarafından oturtulduğunu söyledi.