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Politika

İP'te usulsüz oy rezaleti

İP Seyhan Kongresi'nde bir başkan adayı, salonda olmayanlar adına oy kullandı. Skandal, İP GİK Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz tarafından da tutanak altına alındı.

Akşam Gazetesi5 Kasım 2022 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
İP'te usulsüz oy rezaleti
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İYİ Parti Seyhan İlçe Başkanlığı 30 Ekim'de kongre yaptı. İlçe başkanı ile birlikte yaklaşık 400 delegenin belirlenmesi için üyeler, sandık başına gitti. Başkan adayı Sultan Zeynep Erciyes'in, kongreye katılmayan üyelerinin yerine oy kullanmaya çalıştığı, oy için gelen üyelerle kabine girip, onların yerine oy kullandığı öne sürüldü.

Skandal, İP GİK Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz tarafından da tutanak altına alındı.

Bazı partililer, kongre salonunda 'genel merkez temsilcisi' sıfatıyla bulunan Kocamaz'a seçimlerin iptali yönünde yazılı başvuruda bulundu. Konuyla ilgili olarak şu ana kadar İP Genel Merkezi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Son kararı da İP Genel Başkanı Meral Akşener'in vereceği öğrenildi.

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