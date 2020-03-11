11 Mart 2020 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:39

İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti sıralarında görüntülendi.

İYİ Parti’den "Dağdan gelenlerin önünü açıyoruz” diyerek istifa eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti’nin bugünkü grup toplantısına katıldı.

Çokal dahil 6 belediye başkanına AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

5 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'YE KATILDI

Ayrıca 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve; Bolu / Dörtdivan; Ağrı / Tutak; Ağrı / Dedeli; Muş / Karaağaçlı; Muş / Sarıpınar Bld Bşk’ları, Gn Bşk’mız @RTErdogan’ın rozetlerini takmalarıyla AK Parti saflarına katıldı. Partimize, milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ÇOKAL'IN KATILMASIYLA AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 291 OLACAK

Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291’e yükselecek.

CHP’nin 139, HDP’nin 61, MHP’nin 49, İyi Parti’nin 37, Türkiye İşçi Partisi’nin 2, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin 1 milletvekili bulunuyor.

7 milletvekili ise bağımsız olarak Meclis’te yer alıyor.