İP'ten yeni tiyatro! '35 senedir MHP üyesiyim' demişti ama...

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın ziyaretinde yeni bir tiyatro sergilendi.

Ataş ile konuştuğu sırada 35 sene MHP üyesi olduğunu söyleyen bir esnaf, hükümete eleştirilerde bulundu. Kayserili esnaf, "Oy da verdim, ben MHP'liyim, 35 sene üyeliğim vardı yemin ediyorum sildirdim" ifadelerini kullandı.

MHP'YE HİÇ ÜYE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dursun Ataş ile konuşurken MHP üyesi olduğunu söyleyen esnafın yalanı çok geçmeden bozuldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, 35 senedir MHP üyesiyim diyen esnafın partiye hiç üye olmadığı ortaya çıktı. MHP'lilerin ve Ülkü Ocakları'nın olaya tepki göstermesinin ardından yalanı ortaya çıkan esnaf şu açıklamalarda bulundu:

"İYİ partili arkadaşlar ziyarete gelmişti. Ben de orada 35 yıldır MHP'ye üyeyim demiştim ama öyle bir üyeliğim yoktur. Bundan dolayı herkesten özür dilerim. Özellikle MHP'den ve Ülkü Ocakları'ndan özür dilerim"