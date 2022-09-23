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Politika

İP'ten yeni tiyatro! 'Perişanım' demişti, kim olduğu ortaya çıktı

Ankara Etimesgut'ta birtakım ziyaretler gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu iddia edip 'Açım, ölüyorum, perişanım' diyen Nurgül Sipahi isimli kadının İYİ Parti üyesi olduğu ortaya çıktı.

Takvim23 Eylül 2022 Cuma 09:13 - Güncelleme:
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2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Türkiye, algı oyunlarına maruz kalıyor.

Bunun son örneği Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kayıtlara geçti.

İYİ Parti eliyle kurgulanan tiyatroda ihtiyaç sahibi olduğu iddia edilen bir kadın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yandı.

Takvim'de yer alan habere göre, Ancak Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu söyleyip "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi'nin, İYİ Partili olduğu anlaşıldı.

Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti Ankara Etimesgut Teşkilatı'nda boy boy fotoğrafları var.

2 DAİRE SAHİBİ!

İYİ Parti'nin tezgahladığı bu ucuz şov tepkiyle karşılanırken, mağdur ayağına yatan kadının 2 adet de dairesi olduğu ortaya çıktı.

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