İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0761
  • EURO
    43,5568
  • ALTIN
    4072.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Irak Başbakanı, Türkiye'ye ziyaret davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi
Politika

Irak Başbakanı, Türkiye'ye ziyaret davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ziyareti için yaptığı daveti memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
Irak Başbakanı, Türkiye'ye ziyaret davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi
ABONE OL

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti.

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'de mayıs ayında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere resmi davet alan Sudani, daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

Sudani, hükümetinin Türkiye ile her alanda gelişmekte olan ilişkilerin ivmesini sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, güvenlik, su kaynakları, sanayi, savunma sanayii, enerji, ulaşım, ticaret, yükseköğretim gibi ortak alanlara ilişkin dosyaların hazırlanması talimatını vererek, bu alanlarda sağlanacak kapsamlı işbirliklerinin, iki ülkenin ortak çıkarlarını güçlendireceğini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.