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Politika

Irak, bölgesel sorunların çözümü için komşu ülkeleri Bağdat'ta bir araya getirecek toplantı çağrısı yaptı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgenin tüm sorunlarının çözümü için komşu ülkeleri Bağdat'ta bir araya getirecek diyalog toplantısı çağrısında bulundu.

AA15 Haziran 2021 Salı 08:30 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 08:36
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Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'nda Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Görüşmede Hüseyin, bölgedeki etkin rolüne olan inançtan dolayı Irak'ın Mısır'la istişarelerini güçlendirmek istediğini kaydetti.

Hüseyin, bölgenin tüm sorunlarının çözümüne yönelik bakış açılarının yakınlaşması ve diyalog mekanizmasının güçlendirilmesi için Bağdat'ta Irak'a komşu ülkeleri bir araya getirecek bir diyalog toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bu diyalog çerçevesinde krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çalışmak, istikrar ve güvenliği korumak için çaba sarf etmenin zorunlu olduğunu aktaran Hüseyin, "Sorunların tırmandırılması bölgeye hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.

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