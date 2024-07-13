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Politika

Irak'tan Türkiye-Suriye arasında arabuluculuk açıklaması: Bağdat'ta toplantı düzenlenecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ankara ile Şam arasında arabuluculuk girişimlerinin olduğunu belirterek Bağdat'ta iki ülke yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Irak'tan Türkiye-Suriye arasında arabuluculuk açıklaması: Bağdat'ta toplantı düzenlenecek
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Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, NATO Zirvesi çerçevesinde bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da el-Hurra kanalına röportaj verdi. Bakan Hüseyin, Suriye krizini görüşmek üzere yakın zamanda Irak'ın başkenti Bağdat'ta Suriyeli ve Türk yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirileceğini ifade etti.

TOPLANTI TARİHİ BELLİ DEĞİL

Irak'ın Ankara ile Şam arasında arabuluculuk girişimi olduğunu belirten Hüseyin, Washington'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuyu ele aldığını söyledi. Irak'ın aynı zamanda Suriye tarafıyla da görüştüğünü kaydeden Hüseyin, iki ülke yetkililerinin hazır bulunacağı toplantının tarihine dair bilgi vermedi. Hüseyin, ülkesinin bölgenin istikrarı için dost ve müttefik ülkelerle iletişimde olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU KONUYLA DIŞİŞLERİ BAKANIM İLGİLENİYOR

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Washington'da Türkiye'ye dönmeden önce basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile ilgili sorulan soruya, "Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Bu konuyla Dışişleri Bakanım ilgileniyor. Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" yanıtını verdi.

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