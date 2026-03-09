İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Politika

Oğul Hamaney'in İran lideri seçilmesine ilişkin AK Parti'den açıklama

Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni dini lideri seçilmesine ilişkine açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'da radikal bir politika değişikliğinin olmayacağını belirtti. Afganistan hatırlatması da yapan Çelik, İran'a kara harekatının sonucunun korkunç olacağını söyledi.

ABDULLAH POLAT9 Mart 2026 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Oğul Hamaney'in İran lideri seçilmesine ilişkin AK Parti'den açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV'de gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'e ilişkin konuşan Çelik, İran'da radikal bir politika değişikliğinin olmayacağını belirterek "Biz İran devletinin iradesine saygı duyarız. İran sistemini de tanımak lazım. Uzmanlar Meclisi seçiyor ve her seçimle ilgili olarak benzer tartışmalar gündeme gelmişti. Sonuç olarak orası dini otorite makamı. Devlet başkanları dini liderle de görüşüyorlar. Dolayısıyla öyle çok radikal politika değişikliği dini lidere göre olacak demek İran'ı çok tanımamak anlamına gelebilir" dedi.

İran'a vahşice saldırıldığını söyleyen Çelik, "Bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi. Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok. Bir ülkenin rejimini değiştirmek barbarlıktır. Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı. Savaş dua ile kutsanmaz savaşı destekleyen dini semboller işi başka yere götürdü" dedi.

Afganistan hatırlatması yapan Ömer Çelik, İran'a kara harekatının sonucunun korkunç olacağını belirtti.

İsrail'in bölgeyi tehdit ettiğini kaydeden Çelik, "İsrail sınırlarını genişletme yaklaşımı sergiliyor" dedi.

