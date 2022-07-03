Irkçı Marine Le Pen'e benzetildi: CHP'yi tek karede anlatın derseniz buyurun…

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in, seçim sürecinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen siyahi kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etmiş ve o kare büyük tepki toplamıştı.

Benzer bir hareket, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi. Nazlıaka'nın skandal fotoğrafında birlikte poz verdiği kadına dokunmamak için elini duvara yasladığı görüldü.

Söz konusu fotoğraf tepkiler peş peşe geldi.

'DOKUNAMIYORSUNUZ!'

25. ve 26.Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise Le Pen ile Nazlıaka'nın karelerini birleştirerek şu yorumu yaptı:

"Fransa nire Türkiye nire! Memleket farkı, isim farkı, dil farkı, saat ve iklim farkı var, ama davranış aynı, hiç farketmiyor! Ne yapsan olmuyor! Dokunamıyorsunuz!"

'TİPİK CHP ZİHNİYETİ'

Sosyal medya kullanıcıları da Aylin Nazlıaka'ya sert tepki gösterdi:

- O elleri iyi biliyoruz; iyi tanıyoruz o el'leri!

- Samimiyetiniz ortada bizim sizin gibi vekillere de çalışmalarınıza da ihtiyacımız yok.- Kadın hakları savunuyoruz diyenlere inanmıyorum artık...

- Tipik CHP zihniyeti vatandaşı hor hakir görür.

- CHP'yi tek karede anlatın derseniz buyurun...

-Köylü olduğu için sarılamıyor bunlar nasıl bir karaktere sahip ayıp.

-Samimiyetsizlik akan bir poz...

-Oy avcılığı yapan bir zihniyet...