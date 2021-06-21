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Politika

''Türkiye'nin tecrübesini önemsiyoruz'' deyip ekledi: İş birliği yapmak istiyoruz

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Çalışma ve İdari Reform Bakanı Teysir Nurani ile bir araya geldi. Türkiye tecrübesini önemsediklerini belirten Nurani, özellikle iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve çocuk istihdamı, mesleki ve teknik eğitim ve idari reform konusunda iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:02
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Hartum'daki Çalışma Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Sudan ve Türkiye arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmeye Çalışma ve İdari Reform Bakanlığı Vekili Yusuf et-Tayyib de katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, her alanda olduğu gibi çalışma, sosyal güvenlik ve idari reform alanlarında da Türkiye tecrübesini Sudan ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade edip bürokrat ve bakan seviyesinde karşılıklı ziyaretlerin artırılması önerisinde bulundu.

Bakan Nurani, Büyükelçiye, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye tecrübesini önemsediklerini belirten Nurani, özellikle iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve çocuk istihdamı, mesleki ve teknik eğitim ve idari reform konusunda iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

Bakanlık vekili Tayyib ile Büyükelçi Neziroğlu, iki ülke çalışma bakanlıkları arasında anlaşmaya varılan mutabakat zaptının imzalanması için işlemlerin hızlandırılmasını kararlaştırdı.

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