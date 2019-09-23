İşçiler, eylemlerinin 26’ncı gününde İBB’nin Saraçhane’deki binasının karşısındaki Şehzadebaşı Parkı’nda “İBB Mağdurları Birlik ve Beraberlik” etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. “Emeğe Sahip Çık” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, işçiler aileleri ve destek veren vatandaşlarla kahvaltı yaptı. Ardından atılan işçilerin temsilcisi eski İSPARK çalışanı Umut Aydoğan, hazırlanan ortak metni okudu.

SONUNA KADAR DEVAM

Aydoğan, haklı davalarında sonuna kadar mücadele edeceklerini, yılmadan, yıkılmadan hakları olan işlerine geri dönünceye kadar da eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, “Bizler ne ATM, ne bankamatik memuru ne de istihdam fazlasıyız. Bizler ekmeğini alın teriyle kazanan, İstanbul’a aşkla hizmet eden 82 bin personelden biriydik” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Sabahtan akşama kadar davul çalıyorlar. Böyle eylem olmaz” dediğini iddia eden Aydoğan, şöyle devam etti: “Sayın İmamoğlu, sizin ve partinizin anlayışına göre belki böyle eylem olmaz. Sağı, solu yıkmadan, yakmadan, devlet malına zarar vermeden, polis ile çatışmadan olmaz belki. Ama örfümüzden, adetimizden aldığımız terbiye ile ancak böyle eylem yapabiliyoruz. Emin olun sizi rahatsız etmemek adına davulu kaldırır, bize yakışanı yaparız. Sizden almış olduğunuz karardan dönmenizi ve verdiğiniz namus sözünü yerine getirmenizi talep ediyoruz.”

İŞÇİ VATANDAŞ OMUZ OMUZA

İşçilere destek için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç süreci devamlı takip edeceklerini ve işçilere haklı mücadelelerinde sonuna kadar destek vereceklerini belirtti. Konuşmaların ardından işçiler, “Söz namustur”, “İşçi vatandaş omuz omuza”, “İşçiler burada, namus sözü nerede”, “Her şey böyle mi güzel olacaktı” sloganları atarak eylemlerine devam etti.